Personaldienstleister Adecco Group plant milliardenschwere Firmenübernahme Der Schweizer Personaldienstleister Adecco plant, die Unternehmensgruppe Akka Technologies zu übernehmen. Sie will so zum Marktführer in Technologie und Digital Engineering werden. 28.07.2021, 10.34 Uhr

Die Adecco Group plant die Übernahme von Akka Technologies. (Symbolbild) Keystone

Die Adecco Group mit Hauptsitz in Zürich plant, ihre Technologiesparte Modis nach der Transaktion mit Akka Technologies zusammenzuführen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das neue Unternehmen sei in der Lage, die steigende Nachfrage nach digitaler Transformation zu bedienen, wird CEO Alain Dehaze zitiert. «Zusammen mit unseren Säulen Workforce und Talent Solutions schaffen wir einen globalen Marktführer in Technologie und Digital Engineering.»