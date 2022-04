Personalie ABB-Schweiz-Chef Itschner wird neuer CEO der BKW Robert Itschner wird neuer CEO der BKW. Der Chef von ABB Schweiz tritt spätestens am 1. Oktober die Nachfolge von Suzanne Thoma an, die Sulzer-Präsidentin wird. Aktualisiert 05.04.2022, 07.45 Uhr

ABB-Schweiz-Chef Robert Itschner wird Chef des Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW. (Archivbild) Keystone

Das Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW mit Sitz in Bern hat die Nachfolge der abtretenden Chefin Suzanne Thoma geregelt: Der Verwaltungsrat hat Robert Itschner zum neuen CEO ernannt, wie die BKW am Dienstag mitteilte. Der 55-Jährige ist aktuell Chef von ABB Schweiz. Er soll die Stelle spätestens am 1. Oktober antreten.