Personalie Ruag braucht einen neuen Chef – Suche läuft bereits Ruag-Chef Andreas Berger tritt per Ende Jahr zurück. Die Suche nach einem neuen CEO läuft bereits. Interimistisch übernimmt Peter Bodmer die Führung des Unternehmens. 25.11.2021, 11.33 Uhr

Die Ruag MRO Holding AG, welche die Schweizer Kampfjets wartet, braucht einen neuen Chef. (Symbolbild) Keystone

Berger war seit Januar 2020 CEO der Ruag MRO Holding AG. In dieser Funktion half er mit, die Ruag in zwei separate Einheiten zu entflechten – die Ruag MRO Holding AG und die Ruag International. Diese Aufgabe ist per Ende Jahr abgeschlossen. «Für mich ist nach Abschluss der anstrengenden Entflechtungsphase der richtige Moment gekommen, einen neuen Lebensabschnitt einzuleiten und die Führung der neuen Ruag in jüngere Hände zu übergeben», wird Berger in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.