Personalie Sabrina Soussan verlässt Schlüsselkonzern Dormakaba Sabrina Soussan tritt per Ende Jahr als Chefin von Dormakaba zurück. Die Leitung des weltweit tätigen Schweizer Schlüsselkonzerns übernimmt Jim-Heng Lee. 30.11.2021, 08.19 Uhr

Sabrina Soussan verlässt Dormakaba per Ende Jahr. zvg

Die 52-jährige Soussan werde die CEO-Position eines internationalen Grosskonzerns ausserhalb der Schweiz übernehmen, teilte Dormakaba am Dienstag mit. Als ihren Nachfolger hat der Verwaltungsrat Jim-Heng Lee ernannt. Der singapurische Staatsbürger sitzt seit 2014 in der Konzernleitung. Lee ist verantwortlich für das Segment Access Solutions Asia-Pacific und werde sein neues Amt spätestens per 1. Januar 2022 übernehmen.