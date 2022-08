Wet Leasing: Swiss sucht Hilfe von Air Baltic – Kapers übt Kritik

Personalmangel «Das ist beschämend!»: Swiss lagert Flüge an baltische Airline aus und versetzt die eigene Crew damit in Rage Mit einer einer Zusammenarbeit mit der Air Baltic aus Lettland will die Swiss ihren Flugplan trotz Personalmangels stabilisieren. Doch dieser Plan gefällt den Flight Attendants und Piloten der Lufthansa-Tochter gar nicht – auch wegen der tiefen Löhne der neuen Partnerin. Benjamin Weinmann 1 Kommentar 05.08.2022, 17.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Air Baltic muss der Swiss aushelfen, um den Flugplan zu stabilisieren. Bild: zvg

Dass die Swiss Flüge an andere Airlines auslagert, ist nicht neu. Seit Jahren führt Helvetic Airways Flüge im Namen der Lufthansa-Tochter durch – mit eigenem Flugzeug und eigenem Personal. Doch nun weitet die Swiss diese so genannte Wet-Lease-Partnerschaft auf einen ausländischen Partner aus, wie sie in einem Communiqué schreibt.

Demnach mietet sich die Swiss in der Wintersaison bis zu sechs Flugzeuge des Typs Airbus A220-300 der lettischen Air Baltic an – inklusive Besatzung. Die Maschinen bieten bis zu 145 Fluggästen Platz. «Die Flugzeuge werden Flüge übernehmen, welche bis anhin mit Swiss-Fluggerät geplant waren», heisst es in der Mitteilung. Sie sollen auf dem europäischen Streckennetz zum Einsatz kommen.

Personalmangel mit Folgen

Bis zu sechs Flugzeuge der Air Baltic sollen im Winterflugplan für die Swiss unterwegs sein. Bild: Keystone

Grund für diesen Schritt ist der unsichere Flugplan der Swiss. Diesen musste sie in den vergangenen Monaten immer wieder stutzen, insbesondere wegen Personalmangels. Zehntausende Passagiere sind davon betroffen. Mit der Hilfe von Air Baltic könne man nun den Flugplan weiter stabilisieren und die Planungssicherheit für die Kunden erhöhen, schreibt die Airline. Unabhängig davon werde man aber weiter neues Personal ausbilden müssen.

Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers. Bild: Severin Bigler

Bei der Swiss-Crew sorgt diese Ankündigung allerdings für Verärgerung. «Diese Auslagerung ist beschämend für eine Premium-Airline», sagt Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Kabinen-Gewerkschaft Kapers. Wie Gespräche mit den baltischen Gewerkschaften ergeben hätten, betrage der Lohn beim Kabinenpersonal zwischen 900 bis 1500 Euro. «Wir betrachten dies als klassisches Lohndumping.»

«Das scheint heute schon nicht mehr zu gelten»

Auch Thomas Steffen, Sprecher der Piloten-Vereinigung Aeropers, sagt, man stehe dem Einsatz von Air Baltic skeptisch gegenüber. Zwar sei es positiv, dass die Nachfrage nach Swiss-Flügen auch für den Winterflugplan ungebrochen scheine. «Wir bedauern aber sehr, dass das Management offensichtlich nicht fähig war, die Firma so aufzustellen, dass die Nachfrage mit eigenem Personal und eigenen Flugzeugen abgedeckt werden kann.»

Aeropers-Sprecher und Swiss-Pilot Thomas Steffen. Bild: zvg

Steffen verweist auf das Mediencommuniqué der Airline vom Vortag. Darin sagte Swiss-Chef Dieter Vranckx nach der Präsentation der positiven Halbjahreszahlen, dass man nun wieder in das Produkt und das Personal investieren könne. «Dies scheint heute schon nicht mehr zu gelten», sagt Steffen. Das sei auch aus Passagiersicht negativ: «Nun fliegen noch mehr Kundinnen und Kunden anstatt mit einer Swiss-Besatzung in einem Swiss-Flugzeug mit einer fremden Airline, obwohl sie ein Swiss-Ticket gekauft haben.»

«Wir nehmen Vranckx beim Wort»

Zudem sei Air Baltic dafür bekannt, dem Personal weit unterdurchschnittliche Saläre zu bezahlen und wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse und Rechte des Personals zu nehmen, sagt Steffen. Der Personalbestand müsse bei der Swiss nun schnellstmöglich aufgestockt und der Einsatz von Air Baltic so rasch wie möglich beendet werden. «Wir nehmen Dieter Vranckx beim Wort, wenn er sagt, dass er in das Personal investieren will.»

Dieter Vranckx, CEO der Swiss, und Tamur Goudarzi, Kommerzchef der Airline. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour scheint hingegen keine Bedenken zu haben: «Die Fluggesellschaft Air Baltic ist ein idealer Wet-Lease-Partner für uns, da sie wie Swiss die hochmodernen, umweltschonenden und innovativen Flugzeuge vom Typ Airbus A220-300 betreibt.» Zudem habe Air Baltic diesen Sommer zuverlässig bereits Flüge für andere Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe durchgeführt.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen