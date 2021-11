Personalvermittler Adecco kann Umsatz und Gewinn im dritten Quartal weiter steigern Adecco kann sich weiter vom Coronaschock erholen. Für das dritte Quartal meldet der Personalvermittler ein Umsatzwachstum von 9 Prozent. Und die Gewinnmarge ist gar schon wieder auf Rekordkurs. 02.11.2021, 07.42 Uhr

Hat sich bereits wieder erholt von der Coronakrise: der weltweit tätige Personalvermittler Adecco mit Hauptsitz in Zürich. Keystone

Wie der weltweit tätige Personalvermittler mit Hauptsitz in Zürich am Dienstag mitteilte, zieht vor allem das Geschäft in den USA derzeit wieder äusserst stark an. In Japan und Australien sowie in Südeuropa, Nordafrika und Lateinamerika seien die Dienste von Adecco inzwischen wieder so stark nachgefragt wie vor der Coronakrise, wird CEO Alain Dehaze zitiert.