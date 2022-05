Nach Rücktritt von Zurbrügg: Martin Schlegel wird neuer SNB-Vize

Personalwechsel Nach Rücktritt von Zurbrügg: Martin Schlegel wird neuer SNB-Vizepräsident Nun ist klar, wer die Nachfolge von Fritz Zurbrügg bei der Nationalbank antritt: Martin Schlegel. Seit 2018 ist er Mitglied des Erweiterten Direktoriums. Zurbrügg lässt sich im Juli vorzeitig pensionieren. Zuvor war er aus gesundheitlichen Gründen zeitweilig ausgefallen. Dario Pollice 04.05.2022, 14.55 Uhr

Übernimmt ab Ende Juli das Vizepräsidium der Nationalbank: Martin Schlegel. Keystone

Martin Schlegel ersetzt Fritz Zurbrügg bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Bundesrat hat ihn am Mittwoch zum Vizepräsidenten des Direktoriums ernannt, wie die SNB mitteilt. Schlegel wird sein neues Amt per 1. August antreten.

Schlegel ist seit 2018 Mitglied des Erweiterten Direktoriums und Stellvertreter des Vorstehers des I. Departements, das die Bereiche Volkswirtschaft, Internationale Währungskooperation, Rechtsdienst, Kommunikation und Statistik umfasst.

Seit 20 Jahren dabei

Der neue SNB-Vize ist laut Mitteilung seit knapp 20 Jahren in verschiedenen leitenden Positionen für die Nationalbank tätig. Seine Karriere bei der SNB begann Schlegel in der Forschungsabteilung. Danach arbeitete der promovierte Volkswirtschaftler in der Finanzmarktanalyse und später in der Geldmarktabteilung.

2009 übernahm er die Leitung der Abteilung Devisen und Gold, 2016 leitete er die SNB-Niederlassung in Singapur. Schlegel war zudem als Experte beim Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig und ist seit 2010 Lehrbeauftragter an der Universität Basel.

Zuständig für Finanzstabilität

Schlegel übernimmt nun neu das mehrheitlich in Bern angesiedelte II. Departement, das die Bereiche Finanzstabilität und Bargeld sowie die Organisationseinheiten Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement sowie Operationelle Risiken und Sicherheit umfasst.

Im Dezember hatte die SNB bekannt gegeben, dass Fritz Zurbrügg als Vizepräsident der Nationalbank per Ende Juli zurücktreten will. Gründe dafür nannte die Nationalbank keine. Mit seinen 61 Jahren hätte der Berner noch einige Jahre als SNB-Vize weitermachen können. Zudem hat der Bundesrat das dreiköpfige Leitungsgremium der Nationalbank unter dem Vorsitz von Thomas Jordan erst im November 2020 für eine neue sechsjährige Amtsperiode wiedergewählt.

Allerdings ist bekannt, dass sich Zurbrügg einer Herzoperation unterziehen musste. Obwohl diese offenbar gut gelungen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die gesundheitliche Erfahrung seinen Rücktrittsentscheid mindestens beeinflusst hat.