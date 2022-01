Personenwagen Knapp 240'000 neue Autos auf den Schweizer Strassen Fehlende Bauteile und Transporteinschränkungen: Der Automarkt in der Schweiz und in Liechtenstein konnte 2021 zwar um 0,7 Prozent zulegen, liegt aber noch immer deutlich unter dem Vor-Pandemieniveau. 03.01.2022, 13.10 Uhr

Die reinen Elektroautos übersprangen im vergangenen Jahr erstmals die 10-Prozent-Marke. Keystone

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 238'481 Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein neu immatrikuliert. Im Jahr 2019 waren es noch über 311'00 Autos. Das Auto-Jahr 2021 sei geprägt gewesen von Lieferschwierigkeiten aufgrund des Mangels an elektronischen Bauteilen bei der Fahrzeugproduktion und internationalen Transporteinschränkungen, teilte Auto Schweiz am Montag mit.