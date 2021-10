Pet-Recycling Pöstler sammeln rund 10,5 Tonnen leere Pet-Flaschen in einem Jahr Seit einem Jahr bieten Pet-Recycling Schweiz und die Post einen schweizweiten Abholservice an. Die Pöstlerinnen und Pöstler haben auf ihren Touren bislang rund 10,5 Tonnen Pet eingesammelt. 28.10.2021, 10.28 Uhr

Die Pöstlerinnen und Pöstler sammeln auf ihren regulären Touren seit einem Jahr auch leere Pet-Flaschen ein. Post

Der per 1. September 2020 eingeführte Service wird inzwischen von über 3000 Haushalten genutzt, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Insgesamt sammelten die Pöstlerinnen und Pöstler seither 8100 Pet-Sammelsäcke ein. Der kostenpflichtige Service werde vor allem in den Städten genutzt. Spitzenreiter ist Zürich mit 1355 Säcken vor Bern (405) und Luzern (395).