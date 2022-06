Biogen zieht Zulassung für Alzheimer-Medikament zurück

Pharma Biogen zieht Zulassungsgesuch für umstrittenes Alzheimer-Medikament zurück Der US-Pharmakonzern Biogen hat das Zulassungsgesuch für ein Medikament gegen Alzheimer bei Swissmedic zurückgezogen. Dessen Wirkstoff wurde in der Schweiz entwickelt, gilt aber als umstritten. Alzheimer Schweiz begrüsst den Schritt. Dario Pollice 08.06.2022, 15.13 Uhr

Wie gut das Medikament von Biogen wirkt, ist umstritten. In der EU wurde es jüngst nicht zugelassen. Keystone

In der Schweiz leben aktuell rund 146'500 Menschen mit einer Demenz. Weil die Krankheit bislang nicht heilbar ist, war die Hoffnung von Erkrankten gross, als die US-Arzneimittelbehörde FDA letztes Jahr ein neues Alzheimer-Medikament von Biogen zugelassen hat. Der Wirkstoff Aducanumab wurde dabei von der Biotechnologiefirma Neurimmune mit Sitz im zürcherischen Schlieren in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich erforscht.

Doch nun zieht der US-Pharmakonzern mit Sitz in Baar (ZG) und einer Produktionsstätte in Luterbach sein Zulassungsgesuch bei der Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic zurück. Auf Anfrage von CH Media bestätigen am Mittwoch sowohl Biogen als auch Swissmedic eine entsprechende Mitteilung von Alzheimer Schweiz.

Die Organisation spekuliert, dass Biogen mit dem Rückzug «einem wahrscheinlichen negativen Entscheid» vonseiten Swissmedic zuvor kam. Die Arzneimittelbehörde wollte keine Angaben zu einem allfälligen Entscheid machen. Das Pharmaunternehmen schreibt wiederum auf Anfrage:

«Biogen wurde im Austausch mit Swissmedic darauf hingewiesen, dass die bisher vorgelegten Daten nicht für eine Zulassung von Aducanumab ausreichen würden.»

Tatsache ist, dass der umstrittene Wirkstoff Aducanumab, das unter dem Namen Aduhelm vermarktet wird, in der Fachwelt für Diskussionen gesorgt hat.

EU-Behörde lehnte Zulassung ab, Japan wartet noch

2019 waren etwa zwei klinische Studien zur Erprobung des Wirkstoffes wegen fehlender Aussicht auf Erfolg abgebrochen worden. Ein internes Beratergremium der FDA hatte sich zudem gegen die Zulassung ausgesprochen. Die US-Behörde liess das Medikament dennoch zu, forderte aber mittelfristig einen besseren Wirkungsnachweis. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA lehnte die Zulassung für die EU im Dezember hingegen ab.

Auch die japanische Behörde verlangte laut Alzheimer Schweiz im Januar weitere Daten, bevor sie ihren Entscheid fällt. «Dass Biogen nun ihre Zulassungsanfrage bei Swissmedic zurückgezogen hat, überrascht in diesem Kontext wenig», heisst es in der Mitteilung. Entsprechend begrüssen Alzheimer Schweiz und der Verein Swiss Memory Clinics den Entscheid des Pharmakonzerns, der sich «an den Kriterien der Patientensicherheit orientiert».

Nun sollen im Rahmen einer weiteren Placebo-kontrollierten Studie zusätzliche Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit der Substanz gesammelt werden. Laut Alzheimer Schweiz sind daran auch verschiedene Zentren in der Schweiz beteiligt. Was das für die Zukunft von Aduhelm bedeutet, ist noch unklar.

Biogen beteuert, es werde sich zusammen mit seinem Partner, dem japanischen Biotechkonzern Eisai, weiterhin in der Forschung und Entwicklung engagieren, um «neue Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Alzheimer zu schaffen».