Pharma Pharmaverband: Patienten sollen neue Medikamente schneller erhalten Heute dauert es zu lange, bis Patienten Zugang zu innovativen Arzneimitteln erhalten, kritisiert Interpharma. Der Verband fordert eine schnellere Vergütung von Medikamenten. 03.02.2021, 14.30 Uhr

Interpharma fordert stärkere Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung in der Schweiz. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Sobald die Arzneimittelbehörde Swissmedic grünes Licht für ein Medikament gibt, entscheidet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Regel innerhalb von 60 Tagen über die definitive Aufnahme in die sogenannte Spezialitätenliste. So sieht es die Krankenpflege-Leistungsverordnung vor.