Pharma Qualitätsmängel: Novartis stoppt die Produktion von zwei Krebsmitteln Die Produktion der Krebsmedikamente Lutathera und Pluvicto musste in zwei Fabriken gestoppt werden. Als Grund nennt das Unternehmen mögliche Qualitätsmängel. 06.05.2022, 11.27 Uhr

Novartis stellt neben der Produktion auch laufende Studien zu den betroffenen Medikamenten ein. (Symbolbild) Keystone

Die Produktionsstopps betreffen zwei Standorte in Italien und den USA, wie Novartis am Donnerstagabend mitteilte. Die Massnahme erfolgt vorsorglich: Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass für mit den beiden Medikamenten behandelte Patienten ein Gesundheitsrisiko bestehe. Die Produktion soll nach eingehenden Untersuchungen wieder hochgefahren werden. Dies dürfte laut Novartis in etwa sechs Wochen der Fall sein.