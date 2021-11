Roche kauft Novartis-Beteiligung zurück

Pharma Roche kauft Novartis-Beteiligung im Wert von 19 Milliarden Franken zurück Die Pharmariesen Roche und Novartis kündigen einen Deal in der Höhe von 19 Milliarden Franken an. Roche kauft dabei über 50 Millionen Aktien von Novartis zurück. 04.11.2021, 07.47 Uhr

Roche will durch den Rückkauf strategische Flexibilität erlangen. Keystone

Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung am Mitbewerber Roche. Die beiden Unternehmen haben sich auf einen Rückkauf von 53,3 Millionen Roche-Aktien geeinigt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Volumen der Transaktion belaufe sich auf rund 19 Milliarden Franken. Der Rückkauf führe zur Entflechtung der beiden Unternehmen, schreibt Roche weiter. Das Unternehmen erlange damit «volle strategische Flexibilität».

Durch die Transaktion erfolge kein Kontrollwechsel, heisst es weiter. Der Aktionärspool der Gründerfamilien habe schon bisher die Mehrheit gehalten, deren Anteil der Stimmrechte erhöhe sich nun auf 67,5 Prozent. Der Anteil der sich im Publikum befindenden Aktien steigt nach dem Wegfall der Novartis-Beteiligung von 16,6 auf 24,9 Prozent.

Roche beabsichtige, die Aktien nach dem Rückkauf zu vernichten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zunächst muss dieser aber an einer ausserordentlichen Generalversammlung genehmigt werden, die am 26. November stattfinden soll. «Ich bin überzeugt, dass diese geplante Transaktion aus strategischer und ökonomischer Sicht im besten Interesse von Roche und unserer Anteilsinhaber ist», lässt sich Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz in der Mitteilung zitieren. (agl)