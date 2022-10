Roche verkauft weniger Corona-Tests, kann Umsatz aber steigern

Pharma Roche verkauft zwar weniger Corona-Tests und -Medikamente, kann Umsatz aber steigern Für den Zeitraum von Januar bis September weist Roche ein leichtes Umsatzwachstum aus. Dennoch hat der Basler Pharmakonzern weniger Covid-bezogene Produkte verkaufen können. 18.10.2022, 08.02 Uhr

Beim Basler Pharmakonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2022. (Symbolbild) Keystone

Im dritten Quartal stiegen die Konzernverkäufe von Roche auf 47 Milliarden Franken. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Wachstum um 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen und 1 Prozent in Schweizer Franken. Das schreibt der Basler Pharmakonzern am Dienstag in einer Medienmitteilung.