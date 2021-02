Pharma Schweizer Medikamentenmarkt wächst 2020 um knapp 3 Prozent Der Medikamentenmarkt in der Schweiz wächst. Im vergangenen Jahr wurden Medikamente im Wert von 6,33 Milliarden Franken verkauft – 2,9 Prozent mehr als 2019. 03.02.2021, 10.00 Uhr

Trotz weniger verkauften Packungen wuchs der Schweizer Medikamentenmarkt. (Symbolbild) Keystone

(abi) Der Medikamentenmarkt in der Schweiz erzielte 2020 ein Volumen von 6,33 Milliarden Franken zu Fabrikabgabepreisen. Das teilten der Verband Interpharma und die Vereinigung der Pharmafirmen in der Schweiz (Vips) am Mittwoch gemeinsam mit. Damit sei der Markt trotz bahnbrechender Innovationen wertmässig mit 2,9 Prozent nur leicht gewachsen. Abgenommen hat die Zahl der verkauften Packungen: Das Volumen sank gegenüber 2019 um 1,8 Prozent und liegt bei 183 Millionen.