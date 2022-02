Pharma Wechsel an der Spitze der Roche: Hans Clevers übernimmt Forschungsabteilung William Pao gibt die Leitung von Roche Pharma Forschung und Frühe Entwicklung ab und verlässt das Unternehmen. Seine Nachfolge übernimmt der bisherige Verwaltungsrat Hans Clevers. 01.02.2022, 18.48 Uhr

Hans Clevers wird als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung künftig in Basel tätig sein. Keystone

Pao hatte Roche Pharma Forschung und Frühe Entwicklung (pRED) seit 2018 geleitet. Er habe entschieden, in den USA eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, teilte die Roche am Dienstag mit. Seine Aufgaben werden ab dem 18. März von Hans Clevers übernommen. Dieser sitzt derzeit im Verwaltungsrat der Roche. Gleichzeitig ist er als Professor für Molekularbiologie an der Universität Utrecht tätig . Clevers werde mit dem Wechsel zugleich Mitglied der erweiterten Konzernleitung, so die Roche. Er werde künftig in Basel tätig sein. Seinen Posten im Verwaltungsrat der Roche gibt Clevers ab. Die Nachfolge werde zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt, heisst es in der Mitteilung. (wap)