Pharmabranche Auch dank Coronatests: Roche steigert Umsatz im zweiten Quartal Nach einem harzigen Start ins Jahr verspürt Roche Aufwind. Der Basler Pharmakonzern konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz steigern – auch dank der Covid-19-Tests. 22.07.2021, 07.26 Uhr

Der Basler Pharmariese Roche hatte im ersten Quartal grossen Erfolg mit Coronatests. Keystone

Insgesamt erreichten die Konzernverkäufe in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Wert von 30,7 Milliarden Franken. Währungsbereinigt bedeutet dies ein Plus von 8 Prozent, in Franken waren es 5 Prozent. Das gab Roche am Donnerstag bekannt.