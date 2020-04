Pharmabranche hält Schweizer Exporte im März im Plus – Aussichten verdüstern sich Trotz Coronakrise sind die Schweizer Exporte im März gestiegen. Zu verdanken ist das dem deutlichen Wachstum in der Pharmabranche. In den übrigen Industriezweigen sanken die Ausfuhren. 21.04.2020, 09.06 Uhr

Die Pharmabranche hat die Exporte im ersten Quartal gestützt. Keystone

(rwa) In den ersten drei Monaten des Jahres nahmen die Exporte saisonbereinigt um 1,0 Prozent auf 57,8 Milliarden Franken zu. Im März resultierte gar ein Plus von 2,2, Prozent, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Dienstag mitteilte.