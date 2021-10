Pharmabranche Novartis erwägt Trennung von Tochterfirma Sandoz Die Generika-Unit der Novartis kann mit den Wachstumszielen des Konzerns nicht mithalten. Nach einem negativen 9-Monats-Ergebnis prüft Novartis einen Verkauf. 26.10.2021, 07.29 Uhr

Der Pharmakonzern Novartis ist aus den Basler Chemiefirmen Sandoz und Ciba Geigy hervorgegangen. Gaetan Bally

Novartis und die Tochterfirma Sandoz befinden sich schon seit längerem nicht mehr auf dem gleichen Wachstumspfad: Allein in den vergangenen neun Monaten steigerte Novartis den Umsatz um vier Prozent. Bei Sandoz ging der Umsatz im gleichen Zeitraum um vier Prozent zurück. Nun scheint die Geduld mit der Generikadivision am Ende. «Es ist jetzt der richtige Moment für eine strategische Überprüfung», sagt CEO Vas Narasimhan am Dienstag vor den Medien. Dabei würden alle Optionen geprüft – bis hin zur Trennung. Wie es mit Sandoz weitergeht, werde Ende 2022 bekannt gegeben.