Pharmabranche Profitable Coronatests: Roche übernimmt deutsche Biotechfirma Der Pharmakonzern Roche verstärkt sein Geschäft mit den lukrativen Coronatests. Er übernimmt die Biotechfirma TIB Molbiol. Dadurch erweitert Roche seine diagnostische Sparte. 09.09.2021, 08.12 Uhr

Roche baut sein Geschäft mit Coronatests aus. (Symbolbild) Keystone

Die Nachfrage nach Coronatests spülte dem Pharmakonzern Roche bereits viel Geld in die Kasse. Im ersten Halbjahr erzielte die Diagnostiksparte einen Umsatz von 9 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 51 Prozent. Grund dafür waren die anziehenden Verkäufe bei den Covid-19-Tests. Nun baut Roche diese Sparte aus und übernimmt das Unternehmen TIB Molbiol definitiv. Dies gab der Konzern am Donnerstag bekannt.