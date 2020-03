Pistor wächst dank Sortimentsausbau Der Bäckereien-Versorger mit Sitz in Rothenburg kann in allen Segmenten zulegen. 03.03.2020, 14.49 Uhr

Blick ins neue Warenumschlagszentrum von Pistor am Hauptsitz in Rothenburg. Bild: PD

(gr) Der Bäckereien- und Gastrozulieferer Pistor hat 2019 einen Umsatz von 646 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die positive Entwicklung sei vor allem auf den erneut gestiegenen Ausbau des Frischesortiments zurückzuführen, teilte das Rothenburger Unternehmen am Dienstag mit. Hierfür hatte Pistor im Frühjahr 2019 eigens ein neues, automatisiertes Warenumschlagszentrum am Hauptsitz in Betrieb genommen.