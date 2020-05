Post schliesst fast 200 eigene Filialen und will im Online-Geschäft wachsen: So baut die Führung das Unternehmen um Der Post brechen im wichtigen Briefgeschäft die Erträge weg. Nun hat die Post-Führung gesagt, wie sie das Unternehmen umbauen will. Sie will im Online-Geschäft stark wachsen. Stefan Ehrbar 14.05.2020, 09.51 Uhr

Die Post präsentiert am 14. Mai ihre Strategie für die Zukunft. Keystone

Die Post ist derzeit so gefragt wie nie. Alleine im April verarbeitete sie 17 Millionen Pakete - noch einmal deutlich mehr als letztes Jahr vor Weihnachten. Doch auf lange Frist braucht die Post eine neue Strategie. Die Briefmenge nimmt laufend ab und das Paketgeschäft ist margenschwach. Am Donnerstag hat die Post-Spitze nun ihre Ideen vorgestellt, wie sie das Unternehmen umbauen will.