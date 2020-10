Postfinance baut bis Ende 2021 rund 130 Stellen ab

Die Postfinance setzt den Rotstift an. Bis Ende 2021 will die Post-Tochter 130 Vollzeitstellen streichen, im digitalen Bereich aber langfristig auch 80 Stellen schaffen. Damit will das Finanzinstitut den sinkenden Erträgen entgegenwirken.

27.10.2020, 14.27 Uhr