Axpo mit tieferem Betriebsergebnis

Preisanstieg Trotz tieferem Betriebsergebnis: Axpo sieht sich auf Kurs Der Energiekonzern Axpo hat im letzten Geschäftsjahr ein tieferes Betriebsergebnis erzielt. Der Anstieg der Energiepreise hat die Erfolgsrechnung getrübt. Dario Pollice 09.12.2021, 08.07 Uhr

Axpo sieht sich gut positioniert für das kommende Geschäftsjahr. (Symbolbild) Keystone

Für das Geschäftsjahr 2020/21 weist die Axpo Gruppe ein bereinigtes Betriebsergebnis von 500 Millionen Franken vor. In der Vorjahresperiode resultierte noch ein Ergebnis von 826 Millionen Franken, wie der Energiekonzern am Donnerstag mitteilt. Das Geschäftsjahr sei von einer hohen Volatilität der Energiepreise geprägt gewesen, so die Begründung.

Der starke Preisanstieg habe vor allem im Geschäftsbereich Trading & Sales für eine Ergebnisverschiebung in die Zukunft in Höhe von 272 Millionen Franken gesorgt. Dies aufgrund der Behandlung der für die Absicherung eingesetzten Finanzinstrumente nach den International Financial Reporting Standards. Deswegen kommt die wirtschaftliche Leistung des Konzerns laut eigenen Angaben in der Erfolgsrechnung «nur unvollständig zum Ausdruck».

Dafür verbesserte sich das Finanzergebnis gegenüber Vorjahr um 426 Millionen auf 235 Millionen Franken. Die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten habe zu einer höheren Rendite des Fonds für Stilllegung und Entsorgung der Kernkraftwerke (Stenfo) von 313 Millionen Franken und zu höheren Gewinnen aus dem Wertschriftenportfolio von 62 Millionen Franken geführt. Insgesamt erzielte Axpo ein Unternehmensergebnis von 607 Millionen Franken gegenüber 570 Millionen im Vorjahr.

Axpo will wesentlich zur Energiewende beitragen

CEO Christoph Brand blickt zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. «Axpo hat in einem volatilen Marktumfeld ein gutes Ergebnis erzielt», zitiert ihn die Mitteilung. Der Konzern habe seine Strategie erfolgreich weiterverfolgt, die einen Ausbau der erneuerbaren Energien im Ausland und ein Wachstum im internationalen Kundengeschäft und im Handel vorsieht. Darüber hinaus wolle Axpo in der Schweiz eine Führungsrolle für eine CO 2 -freie Energiezukunft einnehmen. «Unsere Ambition ist es, zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende einen wesentlichen Beitrag zu leisten», so Brand weiter.

Für das Geschäftsjahr 2021/22 geht Axpo von einem ähnlich hohen Betriebsergebnis aus. Der Konzern wird gemäss eigenen Angaben im kommenden Jahr von einem Anstieg der abgesicherten Strompreise profitieren und rechnet darüber hinaus mit einem positiven Effekt aus den oben genannten Ergebnisverschiebungen.