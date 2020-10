Preise für Wohneigentum steigen auch in der Coronakrise weiter an Trotz der Coronakrise wollen sich viele aktuell ihren Wunsch nach Wohneigentum erfüllen, die Preise steigen insbesondere bei Einfamilienhäusern weiter an. 22.10.2020, 18.34 Uhr

Viele suchen aktuell nach Wohneigentum, die Neubautätigkeit ist aber rückläufig. Keystone

(agl) Die Suche nach Wohneigentum hat in den letzten Monaten zugenommen, heisst es im neuen Immo-Monitoring der Beratungsfirma Wüest Partner. Das passende Objekt zu finden, bleibt auch in diesem Jahr anspruchsvoll. Gemäss dem Bericht ist das Nachfragewachstum in Agglomerationsgemeinden und Kleinstädten besonders gross. «Also Regionen, die mitunter noch erschwingliche Preisniveaus vorweisen können und gleichzeitig über eine gute Infrastruktur verfügen.»