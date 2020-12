Preiskampf geht weiter: Aldi kontert Masken-Tiefstpreis von Lidl Am Montag hat Lidl mit 4,95 Franken die jüngste Runde im Preiskampf für Hygienemasken eingeläutet. Nun kontert Konkurrent Aldi und unterbietet den Tiefstpreis für ein 50er-Pack. 29.12.2020, 09.56 Uhr

Der Kampf um den tiefsten Maskenpreis geht weiter: Nach Lidl senkt ab Dienstag auch Aldi Suisse den Preis für ein 50er-Pack. (Archivbild) Keystone

(sat) Wie Aldi Suisse am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, kostet das Pack blaue Hygienemasken bis Samstag 4.89 Franken. Die Aktion gelte allerdings nur solange der Vorrat reicht. Damit biete man in der Schweiz derzeit den günstigsten Maskenpreis. Am Montag hatte Lidl als erster Detailhändler den Preis für ein 50er-Pack Hygienemasken unter 5 Franken gesenkt. Dieser Aktionspreis von 4,95 Franken gilt vorerst bis am Samstag.