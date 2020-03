Privatklinikgruppe stellt Betten und Ärzte in der Corona-Krise dem Bund zur Verfügung

Swiss Medical Network kooperiert mit Bund und kantonalen Behörden: Wie die Privatklinikgruppe am Freitag mitteilt, tragen ihre 21 Spitäler in 13 Kantonen in der ausserordentlichen Lage Massnahmen des Bundes mit.