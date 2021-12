Economiesuisse rechnet nicht mit starkem Inflationsschub

Prognose Economiesuisse rechnet 2022 nicht mit starkem Inflationsschub Die wirtschaftliche Erholung wird sich 2022 fortsetzen, prognostiziert Economiesuisse. Der Wirtschaftsdachverband ortet aber erhebliche Konjunkturrisiken, auch wenn er nicht mit einer Inflation rechnet. Peter Walthard 07.12.2021, 10.00 Uhr

Positive Impulse trotz Lieferengpässen: Die Maschinen-, Elekronik- und Metallindustrie ist im Augschwung. Keystone

Economiesuisse geht davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz im nächsten Jahr weiter wachsen wird – wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Für das laufende Jahr prognostiziert der Wirtschaftsverband der Schweiz ein Wachstum von 3,8 Prozent, für 2022 eines von 2,5 Prozent. Über der am Dienstag publizierten Wirtschaftsprognose schweben aber gleich mehrere Damoklesschwerter. Denn sie basiert auf der Annahme, dass die weiteren coronabedingten Einschränkungen trotz anspruchsvoller epidemiologischer Situation im Winter moderat bleiben werden.

Der weitere Verlauf der Pandemie wird von Economiesuisse denn auch als grösstes konjunkturelles Risiko genannt, gefolgt von Lieferengpässen, Rohstoffknappheit und Inflation. Letztere könne sich vor allem dann negativ auswirken, wenn die USA die Zinsen erhöhten. Die Prognose des Wirtschaftsdachverbands geht davon aus, dass die Teuerung in der Schweiz im Jahresdurchschnitt rund 1,2 Prozent betragen wird. Derzeit sei die Inflation hierzulande vergleichsweise tief.

Die meisten Branchen seien derzeit trotz Knappheiten und Preissteigerungen gut unterwegs, so das Fazit von Economiesuisse. Ein stabiles und überdurchschnittliches Wachstum sagt sie Versicherungen, Informatik, Pharmaindustrie, Medizinalgüterindustrie und Unternehmensberatung voraus. Von der Krise stark getroffene Branchen wie die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, der Grosshandel sowie die Textil- und Uhrenindustrie müssten von einem starken und anhaltenden Wachstum ausgehen, Nahrungsmittelindustrie, Banken und Detailhandel von einer moderaten, aber positiven Entwicklung.

Luftfahrt in Gefahr

Schwierig bleibt das Marktumfeld laut Economiesuisse für die Branchen Telekommunikation, Werbung und Übersetzung. Am schlechtesten da steht der Tourismus: Hier werde mit einem harten Rückschlag gerechnet: «Reisebeschränkungen, Quarantäneregeln und die Unsicherheit führen dazu, dass die ausländischen Gäste wohl grösstenteils fernbleiben werden», heisst es in der Mitteilung. Auch die Luftfahrt sei in Gefahr. Ähnliches gelte für Gastronomie, Clubs und Verkehr.

Trotz alledem rechnet Economiesuisse 2022 nicht mit einem erneuten Wirtschaftseinbruch. «Zu stark sind die positiven Wachstumsimpulse wertschöpfungsintensiver Branchen», schreibt der Verband. Er geht deshalb weiterhin davon aus, dass auch die Arbeitslosigkeit sinken wird, gemäss Prognose von aktuell drei auf 2,7 Prozent.

