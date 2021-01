Prognose Banken erwarten nur kurzfristig trübe Aussichten Für 2021 erwartet eine Mehrheit der Banken nur kurzfristig Kreditausfälle, wie eine Umfrage zeigt. Dafür dürften die Niedrigzinsen weiter Bestand haben. 07.01.2021, 09.30 Uhr

Die Banken erwarten, dass sich die KMU auf lange Sicht von der Coronakrise erholen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Seit der Finanzkrise 2008 haben die Banken Risiken abgebaut und ihre Eigenmittel- und Liquiditätspolster ausgebaut. Daher haben sie sich in der Coronakrise bisher als robust erwiesen, bilanziert das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) in seinem am Donnerstag publizierten Schweizer Bankenbarometer 2021. Dafür hat EY 100 Führungskräfte von verschiedenen Banken befragt.