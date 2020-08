«Prognose vielleicht zu pessimistisch»: Credit Suisse rechnet mit weniger Arbeitslosen als befürchtet Ökonominnen der Credit Suisse vermuten, dass die Prognose von 3,5 Prozent Arbeitslosigkeit zu pessimistisch sein könnte. Auch müsse der Bund sich weniger stark verschulden als zunächst befürchtet. 24.08.2020, 12.59 Uhr

Die Credit Suisse geht davon aus, dass die Schweiz vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommt. Keystone

(wap) Kommt die Schweiz mit einem blauen Auge davon? In einer aktuellen Einschätzung gehen die beiden Credit-Suisse-Ökonominnen Franziska Fischer und Emilie Gachet davon aus, dass die Kosten der Coronakrise nicht ganz so hoch ausfallen werden wie erwartet. So seien Kurzarbeit und Corona-Erwerbsersatz weniger in Anspruch genommen worden als erwartet, und die Abschreibungen auf die Covid-19-Kredite seien kleiner als budgetiert, schreiben sie in einer Studie der Credit Suisse. Nach ihren Berechnungen werden Kurzarbeit und Corona-Erwerbsersatz den Bund nur 12,2 statt wie erwartet 25,5 Milliarden Franken kosten. Bei der Arbeitslosigkeit bleiben sie bei der Prognose von 3,5 Prozent für 2020, merken aber an, dass dies «vielleicht zu pessimistisch» sei. Für das Jahr 2021 sagen sie eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent voraus.