Protestaktion 17,44 Franken Stundenlohn: Gewerkschaft kritisiert Post-Tochter Epsilon Syndicom protestiert gegen ein neues Lohnsystem der Post-Tochter Epsilon. Bereits in Vergangenheit musste Epsilon eine Busse bezahlen, weil es sich nicht an die Mindestlöhne hielt. 02.06.2021, 13.30 Uhr

20 Angestellte von Epsilon demonstrieren am Mittwoch vor dem Post-Hauptsitz in Bern. (Symbolbild) Keystone

Syndicom spricht von einem «skandalösen Tiefstlohn», den Epsilon künftig seinen Angestellten ausbezahle. Die Post-Tochter ist im Bereich der Frühzustellung von Zeitungen und in der Zustellung von Werbung tätig. Konkret sieht das neue Lohnsystem des Westschweizer Unternehmens einen Stundenlohn von 17,44 Franken vor, wie die Gewerkschaft in einem Communiqué schreibt. Daher demonstriert eine Gruppe von über 20 Angestellten von Epsilon am Mittwoch vor dem Posthauptsitz in Bern.