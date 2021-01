quartalszahlen Barry Callebaut vermeldet «robusten» Start ins Geschäftsjahr Das Schokoladengeschäft von Barry Callebaut hat sich etwas erholt und liegt im ersten Quartal noch 1,8 Prozent unter Vorjahr. Insgesamt liegt die Verkaufsmenge des Unternehmens 4,3 Prozent unter Vorjahr. 27.01.2021, 08.22 Uhr

Das Geschäft hat sich etwas erholt, liegt aber immer noch unter Vorjahr: Schokolade von Barry Callebaut. (Symbolbild) Keystone

(wap) Das Geschäft gewinne von Quartal zu Quartal wieder an Dynamik, wird Barry Callebaut-CEO Antoine de Saint-Affrique in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens zitiert. Die Performance im Schokoladegeschäft verbessere sich, die Erholung im Gourmetgeschäft sei anhalten, so de Saint-Affrique.