Krieg in der Ukraine kann Versicherer Zurich nichts anhaben

Quartalszahlen Krieg in der Ukraine kann Versicherer Zurich vorerst nichts anhaben Der Versicherer Zurich kann erfreuliche Zahlen zum Jahresstart präsentieren: Im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung konnte der Konzern die Bruttoprämien deutlich steigern. 12.05.2022, 07.05 Uhr

Das Unternehmen legt einen guten Start ins Jahr an den Tag. Keystone

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit einem «starken Umsatzwachstum» ins neue Jahr gestartet. Trotz des Krieges in der Ukraine werde Zurich alle finanziellen Ziele für 2022 übertreffen, lässt sich Finanzchef George Quinn in der Mitteilung vom Donnerstag zitieren. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte der Versicherer 400’000 neue Privatkunden gewinnen.

In der gesamten Gruppe sei auch ein Anstieg der Prämien erzielt worden. Die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar. Besonders gut lief es in Nordamerika, wo das Agrarversicherungsgeschäft und Prämiensatzsteigerungen für ein hohes Wachstum von 17 Prozent führten.

Auch in der Lebensversicherung stieg das Jahresprämienäquivalent aus dem Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent. Allerdings sank der Wert des Neugeschäfts um 10 Prozent. Zurich führt das auf den weniger vorteilhaften Produktmix und die Entwicklung der Wechselkurse zurück.

Trotz des Inflationsdrucks rechnet der Versicherer damit, dass die Prämiensätze bis weit ins nächste Jahr über dem Schaden-Kosten-Trend liegen werden. (rwa)