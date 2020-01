Raiffeisen-Anlageausblick: Tiefzinsen drücken immer stärker auf Rendite Der Finanzchef von Raiffeisen Schweiz sieht die Gesamtrenditen zunehmend in Gefahr. Dafür verantwortlich: hohe Bewertungen und politische Unsicherheiten. Das fordere die Anleger 2020 heraus. 09.01.2020, 13.45 Uhr

Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer der Raiffeisen Schweiz Bild: Raiffeisen Schweiz.

Gemäss Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer (CIO) von Raiffeisen Schweiz, steht das Aktienjahr 2020 ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl im November. «Es wird das politische Risiko-Ereignis des Jahres sein und seine Schatten auf die Märkte vorauswerfen», erklärt Geissbühler in einer Medienmitteilung. «Die Volatilität an der Börse wird deshalb besonders in der Sommermonaten und im Herbst deutlich steigen.»