«Rauchfreie Zukunft»: Philip Morris will in der Schweiz bis zu 265 Stellen abbauen Der Zigarettenmulti Philip Morris bereitet sich auf eine «rauchfreie Zukunft» vor. Der damit verbundene Konzernumbau kostet in Lausanne und Neuenburg hunderte Jobs. Diese sollen ins Ausland verlagert werden. 27.01.2020, 12.32 Uhr

Auch am internationalen Hauptsitz von Philip Morris in Lausanne sollen zahlreiche Stellen abgebaut werden. Laurent Gillieron / Keystone

(sat) Die Schweizerische Tochtergesellschaft von Philip Morris hat dazu am Montag die Mitarbeitenden des Hauptsitzes in Lausanne sowie jene am Schweizer Standort in Lausanne zur Mitwirkung in einer Konsultation eingeladen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, seien auch die kantonalen Behörden bereits informiert. Auch verspricht das Unternehmen einen Sozialplan der über die Marktpraxis hinausgehe.