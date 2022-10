Credit Suisse wagt Neustart: Alle Reaktionen zur neuen Strategie

10:53 Uhr Donnerstag, 27. Oktober 2022

CS-Präsident Lehmann: In der Schweiz werden 2000 Jobs abgebaut

In aller Welt will die Credit Suisse in den kommenden drei Jahren 9000 Stellen abbauen. Wie viele Kündigungen davon in der Schweiz ausgesprochen werden sollen, teilte die Bank am Donnerstag früh nicht mit.

Gegenüber SRF führte Verwaltungsratspräsident Lehmann im Verlauf des Vormittags dann aus, man werde die Anzahl Mitarbeitenden hierzulande «über die nächsten drei Jahre reduzieren, auf etwa 14’000» reduzieren. Sprich: In der Schweiz-Bank der Credit Suisse sollen in den kommenden drei Jahren etwa 2000 Vollzeitstellen abgebaut werden (nachzusehen ab der Minute 1:50):

SRF

Wie Lehmann weiter ausführt, soll der Personalabbau bei der Schweiz-Bank nach Möglichkeit über die natürliche Fluktuation von Mitarbeitenden geschehen. Oder indem bestehendem Bankpersonal nach Möglichkeit interne Alternativen angeboten werden. (sat)