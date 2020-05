Reisedetailhändler Dufry bricht im

April der Umsatz um über 90 Prozent ein Dufry kämpft mit der Coronakrise. Der Betreiber von zahlreichen Duty-Free-Shops rund um den Globus erlebt derzeit dramatische Gewinneinbrüche. 12.05.2020, 08.09 Uhr

Haupteingang zum Hauptsitz der Dufry Group in Basel. Patrick Straub / KEYSTONE

(mg) Eine Prognose über die Auswirkungen der Coronakrise auf das laufende Geschäftsjahr will Dufry derzeit keine abgeben, wie sie in den am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen schreiben. Der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres sank um 21,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Franken. Komplett eingebrochen ist der Umsatz im April: Dort betrug der Rückgang 94,1 Prozent.