Reisen Dufry verliert beinahe 70 Prozent Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal Noch immer tummeln sich an den Flughäfen viel weniger Leute als noch vor der Krise. Das bekommt auch der Duty-Free-Betreiber Dufry hart zu spüren. 20.05.2021, 07.41 Uhr

Dufry musste gegenüber dem Vorjahr einen kräftigen Umsatzeinbruch hinnehmen. Keystone

Es ist ein bemerkenswerter Einbruch und trotzdem sieht Dufry einige positive Zeichen: Um knapp 68 Prozent sanken die Verkäufe des Reise-Detailhändlers, der zahlreiche Duty-free-Shops betreibt, gegenüber dem Vorjahresquartal. Das erste Quartal 2020 war aber auch das letzte Quartal mit einem grösserem Flugvolumen. So sieht das Unternehmen mittlerweile nun «schrittweise Verbesserungen». Insgesamt hat das Unternehmen mit Sitz in Basel in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 460 Millionen Franken erwirtschaftet (2020: 1,4 Milliarden Franken).