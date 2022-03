7 neue Destinationen: Flughafen Zürich baut Angebot weiter aus

Reisen Sieben neue Destinationen: Flughafen Zürich baut Angebot weiter aus Ab Sonntag werden vom Flughafen Zürich 191 Destinationen angeflogen. Das sind beinahe wieder so viele wie vor der Coronapandemie. 23.03.2022, 09.29 Uhr

Ab Zürich können neu sieben neue Destinationen angeflogen werden. Keystone

Der Flughafen Zürich wechselt am Sonntag auf den neuen Sommerflugplan. Dieser bringt einige Neuerungen: So können Reisende ab Zürich mit Bologna, Nantes, Vilnius, Pisa, Newquay, Ponta Delgada sowie Ajaccio sieben neue Destinationen anfliegen, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Das Angebot steigt damit auf 191 Destinationen und damit fast so viele wie vor der Pandemie.