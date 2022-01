Kleinere Pensionskassen agieren defensiver als nötig

Renten Pensionskassen-Studie: Kleinere Kassen agieren defensiver als nötig Eine Vertiefung der Pensionskassenstudie 2021 zeigt: Kleinere Kassen machen deutlich weniger Rendite als grosse. Grund sei deren tiefere Risikobereitschaft, kommt die Studie zum Schluss. Aktualisiert 24.01.2022, 12.42 Uhr

Die Renten aus der zweiten Säule sind seit Jahren am sinken. Kleine Kassen könnten mit mehr Risiko gegensteuern. (Symbolbild) Keystone

Über zehn Jahre betrachtet lagen die Renditen kleiner Pensionskassen im Schnitt 0,6 Prozentpunkte unter jenen der grossen Player. Dies ergab eine Vertiefung der Pensionskassen-Studie 2021 der Swisscanto, die am Montag veröffentlicht wurde. Kassen mit weniger als 500 Millionen Franken Vermögen wiesen demnach eine jährliche Nettorendite von 2,9 Prozent auf. Bei Kassen mit mehr als einer halben Milliarde lag diese dagegen bei 3,5 Prozent.

Grund dafür seien unterschiedliche Anlagestrategien, kommt die Studie zum Schluss. Dabei zeigte sich, dass diese nicht allein durch die grössere finanzielle Risikofähigkeit der reichen Kassen erklärbar ist. «Erstaunlicherweise weisen kleine Kassen eine höhere Risikofähigkeit auf als die grossen», heisst es in der Vertiefungsstudie: «Die kleinen Kassen könnten an den Märkten also ein grösseres Risiko eingehen und damit ein höheres Renditepotenzial realisieren.»

Die defensiveren Anlagestrategien der Kleinen seien auch politisch von Bedeutung, heisst es in der Studie: Es bestehe ein hoher Druck, weiter Leistungen abzubauen, dies obwohl die Renten aus der zweiten Säule seit Jahren kontinuierlich am sinken seien. «Bevor weitere Rentensenkungen oder politische Massnahmen angedacht und umgesetzt werden, lohnt sich ein Blick auf die Einnahmenseite der Pensionskassen», so das Fazit der Studie. (wap)