Ringier Projer-Nachfolge geklärt: Sandro Inguscio wird neuer Chef von «Blick TV» «Blick»-Nachrichtenchef Sandro Inguscio wird neuer Chef von «Blick TV» und «Blick.ch». Er folgt auf Jonas Projer, der das Online-Fernsehen von Ringier verlässt und Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» wird. 25.05.2021, 11.27 Uhr

Neuer Chefredaktor von Blick«.»ch und damit auch von «Blick TV»: Sandro Inguscio, bisheriger Nachrichtenchef von «Blick». Ringier

Jonas Projer, der Chefredaktor von «Blick TV» und ehemalige «Arena»-Moderator, wird im September 2021 die Leitung der «NZZ am Sonntag» übernehmen. Er soll die Sonntagszeitung in die nächste digitale Phase führen, wie im März bekannt wurde. Nun ist seine Nachfolge bei Ringier geklärt – ohne dass Projers Name in der Mitteilung vom Dienstag erwähnt wird.