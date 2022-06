Der grosse Roaming-Vergleich und was vor der Daten-Falle schützt

Mobilfunk Grosse Unterschiede beim Telefonieren und Surfen im Ausland: Der Roaming-Vergleich im Überblick Auch vor den diesjährigen Sommerferien gibt es grosse Unterschiede bei den Roaming-Tarifen der Schweizer Mobilfunk-Anbieter. Wer einfache Regeln befolgt, kann böse Überraschungen aber vermeiden. André Bissegger Jetzt kommentieren 28.06.2022, 13.00 Uhr

Wer auch in den Ferien nicht auf sein Handy verzichten will, sollte einige Regeln beachten, um die Kosten tief zu halten. Keystone

Kurz vor den Sommerferien hat Moneyland.ch die Roaming-Angebote der Schweizer Telekom-Anbieter untersucht. Fazit: Zwischen den verschiedenen Anbietern gibt es nach wie vor sehr grosse Unterschiede, wie der Online-Vergleichsdienst am Dienstag mitteilte. Wer auch im Ausland telefonieren und im Internet surfen will, sollte daher genau hinschauen. Nur so lässt sich eine böse Überraschung auf der Handyrechnung vermeiden. Zumindest auf den ersten Blick.

«Der Tarifdschungel ist weiterhin riesig»

... wird Ralf Beyeler von Moneyland zitiert. Für ihn ist darum klar: Die Kundinnen und Kunden sollten sich unbedingt schon vor der Reise informieren und die notwendigen Roaming-Pakete bei ihrem Anbieter kaufen. Sonst könne bereits wenige Minuten nach der Ankunft im Ferienland eine Handyrechnung von mehreren Hundert Franken entstehen und das Roaming für den Rest der Ferien gesperrt sein.

Für Ralf Beyeler sind die hohen Preisunterschiede nicht zu rechtfertigen, da alle Anbieter bei ausländischen Telekomfirmen Netzkapazitäten einkaufen:

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Einkaufskonditionen derart unterschiedlich sind»

... sagt der Moneyland-Experte. Und Beyeler ergänzt: «Es ist höchste Zeit, dass die teuren Anbieter endlich ihre Konditionen verbessern.»

Gemäss Vergleichsdienst ist das Roaming während zwei Wochen Sommerferien im Gebiet der EU beim Genfer Anbieter Mucho am günstigsten. Die Kunden zahlen dort 33,80 Franken für 1 GB Daten und 120 Minuten Telefongespräche. Dahinter folgen Yallo Swype (42 Franken) und Aldi Suisse Mobile (44,70 Franken).

Bei der Swisscom kosten die zwei Wochen Roaming in der EU 46,70 Franken. Sunrise landet laut Moneyland.ch mit 59,90 Franken für Abokunden und 70,90 Franken für Prepaid-Kunden im Mittelfeld. Salt verlange zwischen 58,95 und 307,95 Franken – abhängig vom Reiseland und ob die Reisenden ein Abo oder Prepaid-Angebot nutzen.

Zudem stellte der Vergleichsdienst bei Salt und Lidl Connect im Vergleich zum Vorjahr «teils massive Preiserhöhungen» fest. Für Kroatien-Reisende etwa hätten sich die Kosten auf knapp 108 Franken verdoppelt. Diese zwei Anbieter seien die einzigen der in dem jährlichen Vergleich berücksichtigten, die ihre Preise erhöht hätten.

So schützen sie sich vor der Roaming-Falle – was Moneyland und Konsumentenschutz raten Nicht zum teuren Standardtarif surfen: Je nach Handy-Nutzung im Ausland können sehr hohe Rechnungen ins Haus flattern. Daher beim Daten-Roaming unbedingt noch vor der Abreise eine Kostenlimite setzen. Seit Jahresfrist müssen alle Mobilfunkbetreiber diese Funktion anbieten. Wird diese Limite erreicht, wird das Roaming automatisch blockiert und es entstehen keine weiteren Kosten.

Je nach Handy-Nutzung im Ausland können sehr hohe Rechnungen ins Haus flattern. Daher beim Daten-Roaming unbedingt noch vor der Abreise eine Kostenlimite setzen. Seit Jahresfrist müssen alle Mobilfunkbetreiber diese Funktion anbieten. Wird diese Limite erreicht, wird das Roaming automatisch blockiert und es entstehen keine weiteren Kosten. Datenpakete kaufen: Im Ausland soll nur mit einem Daten-Roaming-Paket oder mit Inklusiv-Daten-Roaming gesurft werden. Diese Optionen sind immer günstiger, als das Handy einfach so im Ausland zu nutzen. Ein Vergleich zwischen den Anbietern lohnt sich. Und die Datenpakete sollten nicht zu gross sein: Denn wenn das nicht aufgebrauchte Volumen verfällt, haben Kunden am Ende mehr bezahlt, als wenn sie ein kleineres Paket gekauft hätten.

Im Ausland soll nur mit einem Daten-Roaming-Paket oder mit Inklusiv-Daten-Roaming gesurft werden. Diese Optionen sind immer günstiger, als das Handy einfach so im Ausland zu nutzen. Ein Vergleich zwischen den Anbietern lohnt sich. Und die Datenpakete sollten nicht zu gross sein: Denn wenn das nicht aufgebrauchte Volumen verfällt, haben Kunden am Ende mehr bezahlt, als wenn sie ein kleineres Paket gekauft hätten. Gratis-WLAN nutzen: Kostenlose Netze gibt es im Ausland an vielen Orten, etwa an öffentlichen Plätzen, in Restaurants, Cafés oder Hotels. Lokale Prepaid-SIM-Karten sind zudem laut Moneyland eine «sinnvolle Alternative» zum Roaming – vor allem in exotischen Ländern.

Kostenlose Netze gibt es im Ausland an vielen Orten, etwa an öffentlichen Plätzen, in Restaurants, Cafés oder Hotels. Lokale Prepaid-SIM-Karten sind zudem laut Moneyland eine «sinnvolle Alternative» zum Roaming – vor allem in exotischen Ländern. Geister-Roaming verhindern: Wer im Ausland kein Daten-Roaming nutzen möchte, sollte nicht nur das Roaming sondern auch die mobilen Daten auf dem Smartphone ausschalten und auch das 4G-Netz deaktivieren. Damit wird verhindert, dass Anbieter Daten-Roaming verrechnen, obwohl das Internet nicht über das Mobilfunknetz benutzt wird – so genanntes Geister-Roaming.

Wer im Ausland kein Daten-Roaming nutzen möchte, sollte nicht nur das Roaming sondern auch die mobilen Daten auf dem Smartphone ausschalten und auch das 4G-Netz deaktivieren. Damit wird verhindert, dass Anbieter Daten-Roaming verrechnen, obwohl das Internet nicht über das Mobilfunknetz benutzt wird – so genanntes Geister-Roaming. Videos und Musik brauchen grosse Datenmengen: Videos anschauen, Musik streamen oder Radio hören braucht viel Datenvolumen. Daher sollten im Ausland Videos, Musik und Radioprogramme nur via Gratis-WLAN-Netze gestreamt werden.

Videos anschauen, Musik streamen oder Radio hören braucht viel Datenvolumen. Daher sollten im Ausland Videos, Musik und Radioprogramme nur via Gratis-WLAN-Netze gestreamt werden. Telefonieren: Anrufe im Ausland können sehr teuer sein – auch entgegengenommene, ruft die Stiftung für Konsumentenschutz in Erinnerung. Daher sollte man nur die wichtigen Anrufe tätigen und sich kurz halten. Und noch besser: über das Internet telefonieren – vor allem via Gratis-WLAN. (abi)

Für alle, die im Ausland überall im Internet surfen wollen, hat Moneyland die Kosten für reine Datenpakete verglichen. Bei Digitec, Digital Republic und Teleboy kostet ein 1-GB-Paket mit einer Gültigkeit von einem Jahr für Daten in EU-Ländern rund 10 Franken. Sie sind damit die günstigsten Anbieter und hätten kürzlich ihre Preise für das Datenroaming-Paket gesenkt – im Gegensatz zu den anderen Anbietern.

Bei vielen Anbietern wie der Swisscom oder Sunrise kostet ein 1-GB-Paket rund 15 Franken. Salt verlange je nach Land 24,95 oder 39,95 Franken. Allerdings betrage das Datenvolumen 1,5 GB.

Das sind die günstigsten Anbieter bei Datenroaming-Paketen. Grafik Moneyland.ch

Einige bieten auch grössere Jahrespakete mit 3 bis 12 GB an. Hier wird das Datenroaming pro GB umgerechnet zwar günstiger. Aber: «Bei diesen grösseren Paketen besteht immer die Gefahr, dass Konsumentinnen und Konsumenten für Daten zahlen, die sie am Ende gar nicht brauchen», sagt Ralf Beyeler. Am günstigsten sei das Datenroaming pro GB im grossen Jahrespaket bei Sunrise mit 7,79 Franken. Dahinter folgen Salt und Lidl mit 8,13 und Swisscom mit 8,78 Franken.

Ausserhalb von Europa gibt es allerdings grosse Preisunterschiede. Davon betroffen sind auch Personen, die in bestimmte EU-Länder wie Kroatien reisen. Diese gehören teilweise nämlich nicht zur Europa-Zone des entsprechenden Schweizer Telekom-Anbieters. Wer am günstigsten ist, hängt stark vom Reiseziel ab.

Das kostet 1 GB Datenroaming in typischen Ferienländern. Grafik Moneyland.ch

