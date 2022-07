Nach Taucher im ersten Quartal: Swiss Re schreibt schwarze Zahlen

Rückversicherer Nach Taucher im ersten Quartal: Swiss Re schreibt wieder schwarze Zahlen Zur Jahreshälfte kann der Rückversicherer Swiss Re die Rückkehr in die Gewinnzone melden. Allerdings fällt der Gewinn deutlich tiefer aus als noch vor einem Jahr. 29.07.2022, 07.32 Uhr

Der weltweit tätige Schweizerische Rückversicherungskonzern Swiss Re hat seinen Hauptsitz in Zürich. Keystone

Die anhaltende Pandemie, Unsicherheiten an den Finanzmärkten und der Krieg in der Ukraine: Für einen Rückversicherer sind es nicht sonderlich gute Zeiten. Trotzdem: Nach einem harzigen Start ins Jahr mit roten Zahlen, kehrt Swiss Re wieder in die Gewinnzone zurück. Der Konzern vermeldete am Freitag für die ersten sechs Monate des Jahres einen Gewinn von 157 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies aber ein herber Rückgang: Im ersten Semester 2021 hatte Swiss Re einen Gewinn von rund 1 Milliarde Dollar verbuchen können.