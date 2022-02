Swiss Re machte 2021 1,4 Milliarden Dollar Gewinn

Rückversicherer Swiss Re machte letztes Jahr 1,4 Milliarden Dollar Gewinn Der Rückversicherer Swiss Re erzielte 2021 eine Eigenkapitalrendite von 5,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie gar auf 10 Prozent steigen. Auch sonst läuft es dem Konzern mit einem satten Gewinn rund. 25.02.2022, 07.50 Uhr

Swiss Re konnte das Ergebnis trotz Pandemie und Naturkatastrophen deutlich steigern. Keystone

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re meldet für 2021 eine beachtliche Performance des Sach- und Haftpflicht-Geschäfts. Diese resultiert in einem Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar und einer Eigenkapitalrendite von 5,7 Prozent. «Das Jahr 2021 war für Swiss Re ein wichtiger Wendepunkt», resümiert Konzernchef Christian Mumenthaler in einer Mitteilung vom Freitag. Der Gewinn sei trotz zahlreicher grosser Naturkatastrophen und weiterhin starken Auswirkungen der Pandemie erzielt worden. Erstere verursachten Schäden in der Höhe von 2,4 Milliarden Dollar, etwa wegen Überschwemmungen in Europa oder dem Hurrikan «Ida» in den USA.

Für Schäden im Zusammenhang mit Covid-19 musste Swiss Re letztes Jahr weitere 2 Milliarden Dollar bezahlen. Ohne Pandemie wäre die Gewinnsteigerung deshalb rund doppelt so hoch ausgefallen, schreibt der Rückversicherer. Sprich: Der Gewinn wäre um 39 Prozent auf drei Milliarden Dollar gestiegen. Auch die Erwartungen der Analysten an Swiss Re sind mit dem ausgewiesenen Gewinn unterboten worden. Diese hatten ein um etwa eine halbe Milliarde höheres Plus erwartet. Die Aktionäre will der Swiss-Re-Verwaltungsrat wie im Vorjahr mit einer Dividende von 5,90 Franken je Aktie am Gewinn beteiligen.

Im ersten Coronajahr 2020 hatte die Swiss Re noch einen Verlust von rund 0,9 Milliarden hinnehmen müssen. In den kommenden Jahren will der Rückversicherer Swiss Re seine Performance weiter verbessern. Im laufenden Jahr soll die Eigenkapitalrendite dabei auf 10 Prozent gesteigert werden, bis 2024 gar auf 14,4 Prozent. Ausserdem hält der weltweit tätige Schweizer Verischerungskonzern an seinem Wachstumsziel von jährlich 10 Prozent für das ökonomische Eigenkapital je Aktie fest. (wap/dpa)