Ruag International will Bereich Simulation und Training verkaufen

Rüstungsindustrie Ruag International will Geschäftsbereich Simulation und Training verkaufen Der Luft- und Raumfahrtkonzern Ruag International plant, seinen Bereich Simulation und Training an Thales zu veräussern. Der französische Rüstungskonzern soll die rund 500 Mitarbeitenden von Ruag übernehmen. 16.11.2021, 09.50 Uhr

Ruag International will ein reines Raumfahrtunternehmen werden. (Symbolbild) Keystone

Ruag International beschäftigt im Bereich Simulation und Training heute rund 500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Rahmen seiner Neuausrichtung hat das Luft- und Raumfahrtunternehmen nun beschlossen, diesen Bereich an den französischen Thales-Konzern zu verkaufen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.