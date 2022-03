Sanktionen Publica: Pensionskasse des Bundes investiert nicht mehr in Russland Wegen den Sanktionen des Bundesrates hat Publica entschieden, keine Wertpapiere mehr in Russland zu kaufen. Aus bestehenden Investitionen zieht sich die Pensionskasse des Bundes zurück. 02.03.2022, 12.16 Uhr

Institutionelle Anleger aus der Schweiz haben Millionenbeträge in Russland investiert. Wegen den Sanktionen drohen ihnen Totalverluste. (Symbolbild) Keystone

Publica begründet ihren Entscheid mit den vom Bundesrat beschlossenen Sanktionen gegen Russland sowie dem Konzept «verantwortungsbewusst investieren», wie sie am Mittwoch mitteilt. Die Sanktionen der EU und der Schweiz seien ein klares Zeichen gegen die massive Verletzung des Völkerrechts durch Russland. «Es ist völlig klar, dass Publica diese Haltung mitträgt und die nötigen Schritte einleitet», lässt sich Matthias Weber, Präsident des Anlageausschusses, zitieren.

Allerdings erschweren die Sanktionen gegen die russische Zentralbank den Verkauf der Wertschriften. Dieses Problem betrifft allgemein die grossen institutionellen Anleger aus der Schweiz, die in russische Anlagen investiert haben. Dazu gehören auch die BVK oder die Pensionskasse der Swisscom Complan. Dennoch sei der Publica-Anlageausschuss bestrebt, die Desinvestition in Russland umzusetzen, «sobald die Liquidität am Markt dies erlaubt».

0,5 Prozent des Gesamtvermögens liegt in Russland

Gemäss eigenen Angaben hat die Pensionskasse des Bundes rund 170 Millionen Schweizer Franken direkt in russische Wertschriften investiert. Dies entspreche weniger als 0,5 Prozent ihres des Gesamtvermögens. Dazu gehören Aktien von Firmen, welche unter Kontrolle des russischen Staats stehen, und Anleihen in US-Dollar und russischem Rubel. In der Ukraine oder in Weissrussland hat Publica laut Mitteilung keine Investitionen.

Die Pensionskasse des Bundes betreut mehr als 66‘000 versicherte Personen und rund 42‘000 Rentenbeziehende der Bundesverwaltung, des ETH-Bereichs und von rund 70 Organisationen, die dem Bund nahestehen. Für 2021 wies sie gemäss Mitteilung eine Bilanzsumme von 43,7 Milliarden Franken aus. (dpo)