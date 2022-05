Ukraine-Krieg Wegen Sanktionen: Sulzer muss Werke in Polen schliessen Der Schweizer Industriekonzern Sulzer schliesst seine Niederlassungen in Polen. Hintergrund sind Sanktionen gegen Viktor Vekselberg. Der Russe ist am Unternehmen beteiligt ist. 19.05.2022, 08.06 Uhr

Zwei Gesellschaften von Sulzer wurden von der polnischen Regierung mit Sanktionen belegt. Keystone

Betroffen von dem Schritt sind insgesamt 192 Mitarbeitende, wie das Unternehmen am Donnerstag schreibt. Sulzer sei «gezwungen», seine polnischen Niederlassungen «mit sofortiger Wirkung zu schliessen». Bereits Anfang Woche hatte der Konzern seine Geschäfte in Polen vorübergehend eingestellt, nun folgt die Schliessung.

Hintergrund sind Sanktionen von Polen gegen Sulzer-Miteigentümer Viktor Vekselberg, die auf die beiden polnischen Sulzer-Gesellschaften ausgeweitet worden sind. Ein Antrag auf Streichung von der Sanktionsliste sei vom polnischen Innenministerium am Mittwochabend abgelehnt worden, schreibt der in der Schweiz beheimatete, weltweit tätige Konzern. Sulzer sei aber weiterhin überzeugt, «dass die Sanktionen gegen die beiden Gesellschaften in Polen unbegründet sind», wie es in der Mitteilung heisst. Der Konzern werde «jegliche rechtlichen Mittel nutzen, um die Entscheidung anzufechten.»

Weder Sulzer noch eine andere Tochtergesellschaft seien in einem anderen Land mit Sanktionen belegt. Dies, da Viktor Vekselberg «keine Sulzer-Gesellschaft kontrolliert oder besitzt und ihm sämtliche wirtschaftlichen Rechte bei Sulzer entzogen wurden». Konkret geht es in Polen um die Gesellschaften Sulzer Pumps Wastewater Poland und Sulzer Turbo Services Poland. Mit diesen erzielt Sulzer einen Umsatz von 21.5 Millionen Franken, was 2021 0.6 Prozent des Gesamtumsatzes entsprach. (abi/mg)