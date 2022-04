Satelliten: Ruag Space zieht Amazon-Grossauftrag an Land

Satellitennetzwerk Ruag Space zieht Grossauftrag von Amazon an Land Ruag Space hat von Amazon einen Grossauftrag erhalten. Das Raumfahrtunternehmen soll Dispenser-Systeme für das Kuiper-Satellitennetzwerk entwickeln und herstellen. 05.04.2022, 13.43 Uhr

Die Atlas V-Trägerrakete der United Launch Alliance (ULA) fliegt für das Kuiper-Projekt von Amazon. ZVG

Ruag Space, das ab Anfang Mai Beyond Gravity heisst, arbeitet neu mit Amazon zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich hat vom weltgrössten Onlinehändler den Auftrag erhalten, massgeschneiderte, skalierbare Dispenser-Systeme zu entwickeln und herzustellen, die von diversen Mittel- und Schwerlastträgerraketen transportiert werden können. Für Beyond Gravity, das zu Ruag International gehört, ist dies der grösste Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens, wie es am Dienstag mitteilte.

Mit den Dispenser-Systemen von Beyond Gravity können mehrere Satelliten in einer bestimmten Reihenfolge getrennt werden, damit diese die richtige Umlaufbahn erreichen. Die Systeme werden für das Kuiper-Satellitennetzwerk benötigt. Amazon will durch eine Konstellation von Satelliten im erdnahen Orbit den globalen Breitbandzugang verbessern. Das Unternehmen werde in Kürze mit der Aufstellung seiner ersten Konstellation von 3236 Satelliten beginnen, heisst es weiter.

Die Dispenser-Systeme für das Kuiper-Projekt werden im schwedischen Linköping hergestellt. Beyond Gravity baut extra eine neue Anlage, die bis 2023 fertiggestellt werden soll. Das Werk soll die Produktionskapazität für Satellitendispenser verdoppeln und in Linköping 60 neue Arbeitsplätze schaffen. (abi)