Corona kostet Spitäler in der Schweiz 1,5 Milliarden Franken

Schaden PwC Schweiz: Corona kostete Spitäler 2020 bis zu 1,5 Milliarden Nur 28 Prozent der Akutspitäler konnten 2020 ein positives Jahresergebnis ausweisen, so eine PwC-Studie. Insgesamt verursachte die Pandemie einen Schaden von bis zu 1,5 Milliarden Franken. 25.10.2021, 07.57 Uhr

Mehrkosten gab es vor allem im akutstationären Bereich. (Symbolbild) Keystone

Die Pandemie habe das Gesundheitswesen 2020 enorm beansprucht und einen «schmerzhaften Gesamtschaden» verursacht, so das Fazit der am Montag veröffentlichten Spitalstudie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Sie schätzt den Gesamtschaden für das Gesundheitssystem auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Franken. Stark ausgewirkt hätte sich das Verbot von Wahleingriffen in Frühjahr 2020.