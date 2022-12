Idorsia: Schlafmittel in der Schweiz zugelassen

Schlaflosigkeit Grosse Träume: Das Pharmaunternehmen Idorsia bringt sein erstes Medikament auch in der Schweiz auf den Markt Swissmedic hat das Idorsia-Schlafmedikament zugelassen. Das Medikament soll etwa Mitte 2023 verfügbar sein. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 05.12.2022, 15.45 Uhr

Die Köpfe hinter Idorsia: Die Firmengründer Martine und Jean-Paul Clozel. Remo Buess

Rund sechs Jahre nach der Unternehmensgründung ist es jetzt so weit: Idorsia betritt auch den Heimmarkt. Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat Quviviq, dem Idorsia-Medikament gegen Schlafstörungen, die Marktzulassung erteilt. Damit sollte das Medikament, das heute schon in den USA, Deutschland und Italien erhältlich ist, ab Mitte 2023 auch hierzulande an Erwachsene mit chronischen Schlafstörungen verschrieben werden können.

Das Medikament aus dem Labor der Idorsia-Gründer Martine und Jean-Paul Clozel ist – jedenfalls in Europa – eine Art Premiere: Denn Quviviq «funktioniert» anders als herkömmliche Schlafmedikamente, bei denen vereinfacht gesagt das Hirn sediert wird. Das Idorsia-Präparat hingegen blockiert «nur» die Rezeptoren, sodass die wachheitsfördernden Orexine ihre Wirkung nicht entfalten können.

Quviviq ist das erste marktreife Präparat des jungen Pharmaunternehmens mit Sitz in Allschwil BL, wo heute gut 900 Mitarbeitende an weiteren Medikamenten forschen - gegen Herz-Kreislaufkrankheiten und Autoimmunkrankheiten sowie gegen seltene Krankheiten. Weitere Marktzulassungen sollen folgen – und vor allem sollen mit dem Schlafmittel nun auch erste Einnahmen verbucht werden können.

Für den Start in den USA im Mai 2022 hat Idorsia zuerst eine allgemeine Kampagne mit Hollywoodstar Jennifer Aniston lanciert, die für einen gesunden Schlaf warb.

Wirbt für einen gesunden Schlaf: Hollywoodstar Jennifer Aniston. Screenshot

Danach folgten produktspezifische Werbekampagnen für Quviviq mit der ehemaligen Skifahrerin Lindsey Vonn und dem Musicaldarsteller und Filmschauspieler Taye Diggs. Hierzulande wird es freilich nichts dergleichen geben, ist doch Werbung für rezeptpflichtige Medikamente verboten.

Die Erwartungen an Quviviq sind hoch, schliesslich leiden in Europa rund sechs bis zwölf Prozent der erwachsenen Bevölkerung an chronischer Schlaflosigkeit, wie Idorsia-Sprecher Andrew Weiss erklärt. Doch guter Schlaf sei wichtig, denn «ein besserer Schlaf führt zu einem besseren Tag».

